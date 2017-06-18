По меньшей мере 25 человек погибли в Йемене в результате авиаударов

По меньшей мере 25 человек погибли в Йемене 18 июня в результате возможных авиаударов коалиции под руководством Саудовской Аравии. Бомбы, как сообщил директор провинциального медицинского учреждения Абдуллаиз аль-Ази, попали по рынку в расположенной вдоль границы с Саудовской Аравией северной провинции Саада, которую контролируют повстанцы движения Хути.

Повстанцы Хути, поддерживаемые Ираном, удерживают столицу страны Сану и большую часть северного Йемена.

Саудовская коалиция, которую поддерживают также США, осуществляет воздушные удары в Йемене с марта 2015 года. Тысячи гражданских были убиты в ходе боевых действий, большинство из них из-за ударов с воздуха, указывают в ООН.

Более 10 000 человек погибли и миллионы стали беженцами в результате гражданской войны, которая также уничтожила значительную часть инфраструктуры страны.