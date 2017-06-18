Симферопольские власти обещают подготовиться к следующему дождю

Заместитель главы подконтрольной Кремлю администрации Симферополя, курирующий сферу ЖКХ, Кирилл Скороходов пообещал, что к следующему дождю в городе будут готовы. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Продолжаем ежедневный, невидимый труд. Внезапно дождь не случится», – отметил Скороходов.

Так он подписал несколько фото, на которых городские коммунальные службы чистят ливневую канализацию и ливнестоки.

В Симферополе из-за сильного ливня, обрушившегося в субботу, 10 июня, на город, пострадали владельцы домов. Возле железнодорожного вокзала Симферополя в результате стихии было зафиксировано несколько ДТП, в воде оказались несколько троллейбусов, автобусов и легковых автомобилей.



По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 10 июня в результате сильного ливня в Симферополе выпала фактически среднемесячная норма осадков.