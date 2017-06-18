С начала года в парках бизнесмена Зубкова родилось около десятка амурских тигрят

Коллекция амурских тигров в парке львов «Тайган» и ялтинском зоопарке «Сказка» за полгода пополнилась на десять тигрят. Об этом 18 июня в комментарии Крым.Реалии сообщил хозяин парков Олег Зубков.

«Амурских тигрят уже около десятка родилось в этом году. Перепись всех тигров сделаем в конце года, но сегодня их в «Тайгане» и в «Сказке» уже более 50 голов», – рассказал он.

По информации бизнесмена, тигрята пользуются спросом у потенциальных заказчиков.

«В прошедший вторник один уехал в зоопарк Карелии, директор лично выезжал к нам. Еще троих мы должны продать в Сочи. Спрос на наших тигрят есть постоянный», – отметил Зубков.

По его словам, на прошедшей неделе в парке львов «Тайган» родила трех тигрят амурская тигрица по прозвищу Зита, которая родилась в дикой природе – Уссурийской тайге. Тигрица сама выкармливает малышей, но «дикий нрав у нее сохранился», а потому к себе и тигрятам она никого из персонала сафари-парка не подпускает.

Амурский тигр, или уссурийский тигр, или сибирский тигр, или дальневосточный тигр – самый северный и крупный подвид тигра. Занесен в Красную книгу Международного союза охраны природы. На 20 февраля 2007 года в зоопарках мира содержалось около 450 тигров, в то время как на 1 января 1979 года насчитывалось 844 особи.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».