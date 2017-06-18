В аннексированном Крыму для трудоустройства несовершеннолетних доступно 500 вакансий. Об этом сообщил начальник Симферопольского центра занятости Сергей Бродовский.

«Дети могут работать официантами, помощниками повара, раздатчиками листовок, уборщиками, рабочими зеленого строительства. В основном им будет доступен неквалифицированный труд», – цитируют Бродовского «Новости Крыма».

Он утверждает, что зарплата для несовершеннолетних будет начинаться от минимальных 7500 тысяч рублей.

«Если несовершеннолетние устраиваются по профильному направлению службы занятости, мы им выплачиваем полтора минимальных пособия в месяц – это 1250 рублей. При нашем трудоустройстве сохраняются все гарантии трудового законодательства, которые распространяются на труд несовершеннолетних. То есть укороченные рабочий день и другие преимущества», – добавил Бродовский.

Ранее сообщалось, что студентов юридических факультетов из Крыма зовут на работу в российское управление Следкома по Севастополю на должность помощника следователя.

В ведомстве добавили, что с 2015 года в российском управлении Следкома по Севастополю на должность общественных помощников следователей набрали 44 студентов-юристов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».