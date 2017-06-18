Представители УЕФА намерены посетить Крым в рамках проекта по развитию футбола

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович сообщил, что представители организации намерены посетить аннексированный Крым в рамках проекта по развитию футбола.

«Почти в каждой стране есть политические неурядицы. Наша позиция: не вмешиваться в политические дела и попытаться развивать сам футбол», – цитирует Лаковича «Р-Спорт».

По его словам, представители УЕФА приедут в Крым и Херсон в начале сентября 2017 года.

«Крым – это не единственный регион в Европе, который является политической проблемой», – отметил Лакович.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) передал в Крымский футбольный союз 760 футбольных мячей.

В пресс-службе добавили, что договоренность об оказании благотворительной помощи детскому футболу на полуострове была достигнута еще 10 марта 2017 года в ходе визита делегации КФС в штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне.

Пресс-служба Крымского футбольного союза (КФС) перед этим сообщила, что УЕФА выделил 1 млн евро на развитие футбола в Крыму. Однако на официальном сайте УЕФА нет информации о предоставлении денег на развитие футбола в Крыму.

Глава Херсонской области Андрей Гордеев заявил, что УЕФА выделит миллион евро Крымской и Херсонской федерациям футбола на развитие этого вида спорта.

С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.