В Кабуле похищен иностранный сотрудник

Иностранный сотрудник Министерства сельского хозяйства Афганистана был похищен в Кабуле 18 июня, сообщил пресс-секретарь ведомства Латифулла Рашед. По его словам, похищенный специалист работал в бухгалтерии министерства в рамках проекта под управлением Всемирного банка.

Спикер отказался назвать гражданство этого лица.

Медиа-офицер представительства Всемирного банка в Афганистане Рауоф Зия заявил, что похищенный является кенийцем, который работает для одного из проектов по программе целевого фонда реконструкции Афганистана.

Полиция начала расследование похищения и ищет пропавшего, сообщил представитель полиции Кабула Басер Муджагид.

Ни одна группа еще не взяла на себя ответственность за похищение. В мае финская женщина была похищена из отеля в Кабуле при нападении, жертвами которого стали немка и афганский охранник.