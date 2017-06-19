В аннексированном Крыму посетителей некоторых гостиниц просят экономить воду. Об этом сообщают «Новости Крыма».

По их информации, в одном из отелей Керчи висит табличка с такой надписью: «Уважаемые Гости! Просьба экономно расходовать воду, в Крыму запасы воды ограничены».

По словам сотрудников гостиницы, вода в кранах есть и она не кончится, но, в то же время, экономить необходимо, так как после перекрытия Северо-Крымского канала вода на полуострове ограничена.

«Например, пока вы намыливаетесь, можно ведь воду не лить?», – отметила горничная.

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров с материковой части страны прекратили.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».