В России закон обязал депутатов сообщать об уличных встречах с избирателями

В России вступил в силу закон, согласно которому уличные встречи депутатов с избирателями могут проводиться только после уведомления в органы исполнительной власти. Депутаты обязаны сообщать о встрече с избирателями в форме митинга, шествия, демонстрации или собрания не ранее чем за 10 и не позднее чем за 5 дней до мероприятия.

Встречи в помещениях, специально отведенных местах и во дворах домов депутатам разрешается проводить без предварительного уведомления.

За препятствование проведению встречи депутатов с гражданами введена административная ответственность.