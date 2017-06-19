В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку крымских татар

В российском Санкт-Петербурге накануне в воскресенье, 18 июня, прошла акция в поддержку крымских татар. Ее провели активисты инициативной группы «Стратегия-18» на Невском проспекте в формате одиночных пикетов.

Активисты держали крымскотатарские национальные флаги, а также плакаты с требованием прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму, в частности – Ильми Умерова, Ахтема Чийгоза, Мустафы Дегерменджи, Али Асанова и других, информацией о похищенных, убитых и арестованых на полуострове и сталинской депортации народа в 1944 году. Фотографиями с мероприятия организаторы поделились в Фейсбуке.

Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в российском Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года и днем ранее в Москве. Впоследствии активисты российских городов объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года.

Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.