Двое москвичей потерялись в крымских горах

Крымские спасатели 18 июня оказали помощь двум туристам из Москвы, которые в районе истоков реки «Яузлар» (Ялта) оказались на участке сложного горного рельефа и не смогли самостоятельно спуститься. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МЧС Росии.

«Для оказания помощи в район поисковых работ выехала дежурная смена спасателей Ялтинского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» в составе 5 человек личного состава и 1 единицы техники повышенной проходимости. В результате получасовой поисковой операции туристы были найдены. При помощи альпинистского снаряжения, навесив страховочные перила, спасатели успешно эвакуировали пострадавших на безопасную маркированную тропу, откуда туристы были доставлены к аварийно-спасательному автомобилю и транспортированы в город Ялта», – сказано в сообщении.

Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались. С ними провели разъяснительную беседу по правилам безопасного поведения в горах, добавили в ведомстве.

В мае организаторов туристических походов в аннексированном Крыму обязали информировать органы МЧС о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными, не позднее, чем за 10 рабочих дней,

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».