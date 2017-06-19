Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма в понедельник, 19 июня, отменил постановление Алуштинского городского суда об ограничении сроков ознакомления с делом алуштинского редактора издания «Твоя Газета» Алексея Назимова.

Об этом Крым.Реалии сообщил адвокат Алексей Ладин.

«14 апреля 2017 года судья Алуштинского городского суда Ващенко, которая в настоящий момент уже начала рассматривать дело по существу, удовлетворила ходатайство следователя, вынесла постановление об ограничении сроков ознакомления с материалами уголовного дела Назимова. Постановление это было необоснованно и незаконно, о чем была подана апелляционная жалоба в Верховный суд. И вот сегодня Верховный суд Крыма услышал наши доводы», – рассказал он.

По словам Ладина, в настоящий момент единственным законным вариантом развития событий будет направление судьей материалов дела обратно в прокуратуру для восстановления права на защиту и для ознакомления Назимова с материалами.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).