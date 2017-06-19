Президент Украины Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки, сообщает его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Программы визита на сайте главы украинского государства пока нет.

15 июня источники в Киеве и Вашингтоне сообщили Радіо Свобода, что президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, однако даты и тем переговоров не сообщали.

«Известно, что встреча состоится. Конечно, мы ее готовим», – сообщил тогда министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Он добавил, что официальное заявление о дате встречи сделает администрация украинского президента.

В украинском МИД вскоре после вступления Дональда Трампа на пост президента США в январе этого года заявляли, что готовят встречу украинского главы государства с американским лидером.