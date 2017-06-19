На конференции ОБСЕ, которая проходит в Вене 19-20 июня и посвящена свободе слова, спикер украинского МИД Марьяна Беца рассказала о притеснениях свободы слова Россией в аннексированном Крыму и на Донбассе. Об этом Беца написала в Твиттере.

Она также сообщила, что в своем выступлении призвала Россию немедленно прекратить незаконное и политически мотивированное преследование украинских журналистов Николая Семены и Романа Сущенко.

В Крыму журналисту Николаю Семене предъявили обвинение в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов. На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, НСЖУ, МИД Украины, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

ФСБ России в Москве задержала корреспондента украинского агентства «Укринформ» во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали «сотрудником украинской разведки». Уголовное дело российские следователи возбудили по статье «шпионаж». Сущенко все обвинения отвергает. Украинская сторона называет обвинения против журналиста безосновательными и требует немедленно его освободить.