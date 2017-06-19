Новую севастопольскую телерадиокомпанию возглавил российский военный журналист

В Севастополе начинает работу новая телерадиокомпания «Севастополь», которую возглавил российский журналист, военный корреспондент и политический обозреватель Александр Минаков. Об этом 19 июня рассказал на аппаратном совещании подконтрольный Кремлю исполняющий обязанности главы города Дмитрий Овсянников.

По его мнению, опыт работы поможет Минакову быстро «понять и почувствовать Севастополь».

«Для Севастополя это будет совершенно новый опыт. Финансирование уже определено, дополнительных расходов из городского бюджета не потребуется. Сейчас решаются организационные вопросы. С июля ГТРК «Севастополь» начнет размещение своих новостных программ в эфире телеканала «Россия-1» и на радио «Вести-FM», – сказал Овсянников.

В пресс-службе рассказали, что Александр Минаков работал с теле- и радиостудией министерства обороны России, «ТВЦ», «Россия-1» и другими федеральными телеканалами России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».