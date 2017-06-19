Украинская прокуратура работает по сепаратистам «впрок» – активист

Работа украинской прокуратуры в уголовных делах за сепаратизм не видна во многом потому, что идет нарабатывание материалов «впрок». Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал координатор движения «Евромайдан-Крым» Сергей Мокренюк.

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«Большинство всех фактов собираются для того, чтобы стать известными потом, через несколько лет. Хорошие дела расследуются за месяц, два, за год. Поэтому тут очень тяжело. Понятно, что, с одной стороны, нам важно, чтобы правоохранительная система подавала сигнал о том, что она работает. Сообщала о том, что человек будет наказан за преступление, которое совершил. Поэтому время от времени правоохранительные органы должны отчитываться, подавать информационные сигналы и притягивать людей к ответственности за свои действия», – объяснил Мокренюк.

В апреле этого года Верховная Рада Украины ужесточила наказание за сепаратизм. Теперь за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины грозит лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Если эти действия приведут к гибели людей или другим тяжелым последствиям – от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. В соответствии с внесенными изменениями, препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период наказывается лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

В Киеве судят экс-депутата горсовета Севастополя Владимира Галичего. Его обвиняют в госизмене по подозрению в голосовании за вхождение Севастополя в состав России. Его задержали два года назад.

Два года продолжается суд и над бывшим депутатом Верховной Рады Крыма Василием Ганышем. Он обвиняется в государственной измене. Украинский суд оставил его под домашним арестом по состоянию здоровья.