Глава подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заур Смирнов, который является свидетелем по «делу Чийгоза», не пришел в суд 19 июня. Вместо он этого он отправился в командировку, сообщил после первой части заседания адвокат Ахтема Чийгоза Николай Полозов. Видеокомментарий Полозова опубликовал в Фейсбуке активист крымскотатарского движения Заир Смедляев.

«По плану сегодня должен был быть допрошен свидетель Заур Смирнов. Однако вначале судебного заседания судьи огласили его телефонограмму, из которой следовало, что он находится в командировке, а в суд он явится в среду 21 июня», – сказал адвокат.

По словам Полозова, на следующем заседании 20 июня суд должен допросить российских сенаторов от аннексированного Крыма Ольгу Ковитиди и Сергея Цекова.

Он добавил, что сторона защиты также заявила ряд ходатайств о вызове в суд других свидетелей из числа крымских чиновников: Владимира Константинова, Виктора Плакиды, Ремзи Ильясова, Лентуна Безазиева. Судьи согласились вызвать только Безазиева, его допрос, как ожидается, состоится 28 или 29 июня.

Кроме того, на заседании адвокат заявил отвод прокурору, который не был удовлетворен. Полозов также добавил, что после обеденного перерыва продолжится допрос свидетелей защиты.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.