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Стець: министром инфорполитики Украины должна стать Эмине Джеппар

Министр информационной политики Украины Юрий Стець считает, что следующим главой ведомства должна стать первый заместитель министра Эмине Джеппар. Об этом Стець сказал 19 июня на пресс-конференции в Киеве.

«Я это (назначение Джеппар – КР) проговаривал с президентом и премьер-министром. Очевидно, это будет решать коалиция, но, тем не менее, я считаю, что следующим министром информационной политики должна быть Эмине Джеппар. Это мое видение, и думаю, что его поддержат и Верховная Рада, и все мои коллеги в правительстве», – сказал Стець.

Также министр попросил не искать политических мотивов в его заявлении об отставке.

«Причина моей отставки, действительно, состояние здоровья. Не ищите каких-то конспирологических версий, их просто не существует. У меня прекрасные отношения с президентом, премьер-министром, членами правительства», – отметил он.

Ранее стало известно, что министр информационной политики Украины Юрий Стець передал заявление об отставке председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию, а функции исполняющей обязанности министра информполитики на время пребывания министра в больнице возложены на первого заместителя министра Эмине Джеппар.

14 января 2015 года Кабмин Украины принял постановление «Вопросы деятельности Министерства информационной политики Украины», в соответствии с которым было создано министерство информационной политики Украины.

2 декабря 2014 года, в соответствии с постановлением Верховной Рады Украины «О формировании состава Кабинета Министров Украины», Юрий Стець был назначен на должность министра информационной политики Украины.

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