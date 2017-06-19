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В Севастополе намерены работать над генпланом два года

Подконтрольный Кремлю временный глава аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников рассказал, что генеральный план города может дорабатываться на протяжении нескольких лет. От этом 19 июня Овсянников сказал в эфире радиостанции «Говорит Москва», сообщает «РИА Новости Крым».

«Тема земельно-имущественных вопросов, конечно, для не только Севастополя, но и для Крыма является ключевой. Наведение порядка в тех вопросах, которые десятилетиями не решались. Даже мы это осознали только в момент, например, разработки генерального плана, когда увидели, что нерешенные вопросы ведут к тому, что генеральный план воспринимается как некая угроза. Мы, конечно, пытаемся объяснить все эти вопросы, скорее всего, генеральный план уйдет в очень длительную перспективу разработки, двухлетнюю», – сказал Овсянников.

27 мая на митинге в Севастополе потребовали отзыва представленного проекта генплана города и выразили недоверие российским правительству и парламенту города.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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