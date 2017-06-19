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МИД Украины рассчитывает на продление санкций ЕС против России до деоккупации Крыма

Министерство иностранных дел Украины рассчитывает, что санкции Европейского Союза против России будут продолжены до деоккупации Крыма и Донбасса. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы ведомства 19 июня.

«Рассчитываем также на продление срока действия секторальных и экономических санкций ЕС против России в полной имплементации ею своих международных обязательств и прекращения агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе», – отметили в МИД.

В пресс-службе добавили, что санкционная политика со стороны международных партнеров Украины и последовательное осуждение действий Кремля является одним из эффективных инструментов международного давления на «государство-оккупант».

На заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 июня в Люксембурге Совет Европейского союза продлил еще на год санкции в отношении аннексированного Россией Крыма.

Решение согласовали послы Евросоюза 6 июня.

Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности приобретения там недвижимости, финансирования бизнеса и предоставления услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.

Экономические санкции ЕС, под действие которых попадают российский банковский и энергетический сектор, скорее всего, будут рассмотрены на встрече лидеров ЕС в Брюсселе 22 июня. Дипломаты ЕС в беседе с Радио Свобода спрогнозировали, что эти меры будут продлены еще на шесть месяцев в конце июня.

Начиная с 2014 года, Запад в несколько этапов ввел в связи с дестабилизацией Украины и агрессией России против нее в Крыму, а затем на Донбассе несколько пакетов санкций. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц, а также лиц и учреждений из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежнего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.

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