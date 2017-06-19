Лондон и Брюссель начали переговоры о выходе Британии из ЕС

Представители Лондона и Брюсселя начали переговоры об условиях выхода Великобритании из Европейского союза.

Как сказал на переговорах в Брюсселе глава делегации ЕС Мишель Барнье, он надеется, что эта встреча определит график дальнейших переговоров о выходе и «определит приоритеты».

Британский министр по делам выхода Дэвид Дейвис, со своей стороны, заявил, что Лондон хочет создать «крепкое и особое партнерство» с ЕС. По его словам, «нас объединяет больше, чем нас разделяет».

После первого дня нынешних переговоров в штаб-квартире Европейской комиссии в Брюсселе обе стороны, как ожидается, должны вечером дать совместную пресс-конференцию.

Перед началом встречи Дэйвис заявил, что переговоры будут «в некоторых вопросах тяжелые». Но, добавил он, «мы будем подходить к ним конструктивно».

Барнье, ранее много раз был министром в правительствах Франции по различным вопросам, в частности госминистром по европейским вопросам и главой МИД, а также дважды еврокомиссаром, он со своей стороны, заявил, что надеется на упорядоченный процесс выхода Британии из ЕС. Для этого, сказал он, необходимо конструктивное начало переговоров.

Великобритания должна выйти из Евросоюза до конца марта 2019 после референдума 2016-го, незначительное большинство участников которого проголосовали за этот выход. 29 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй начала процесс выхода из ЕС в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора о функционировании Европейского союза, которая предусматривает процедуры такого выхода. Этот процесс должен длиться не более двух лет.