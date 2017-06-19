Радио Крым.Реалии: Дорогие полеты в Крым

Какие авиакомпании сегодня летают в Крым? Сколько стоят билеты? Выгодно ли российским авиакомпаниям обслуживать рейсы в Симферополь? Будет ли авиасообщение с Крымом выгодным вариантом для российских туристов?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с российским независимым авиаэкспертом Андреем Крамаренко, директором по внешним коммуникациям компании Aviasales.ru Янисом Дзенисом и украинским авиаэкспертом Вячеславом Коноваловым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням с 7:00 до 10:00 и в 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.