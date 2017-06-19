Россия: на заседание «Совета блогеров» в Госдуме блогеры не пришли

В Государственной думе России 19 июня состоялось заседание совета по развитию информационного общества и средств массовой информации, также известного как «Совет блогеров». Однако большинство популярных видеоблогеров, выступления которых анонсировал организатор мероприятия депутат Василий Власов, на заседание на явились.

Присутствовал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский и Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента России.

Власов заявил, что организаторы «Совета блогеров» направляли приглашения учредителю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному (который сейчас отбывает административный арест) и миллиардеру Алишеру Усманову, которого также относят к видеоблогерам после публикации обращений к оппозиционеру.

В одном из своих выступлений Жириновский обвинил Навального в подготовке «оранжевой революции» в России.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что в дальнейшем будет создана «постоянная площадка» для взаимодействия с блогерами. К ее работе привлекут комитет по делам молодежи при нижней палаты российского парламента.

На вопрос корреспондента Радио Свобода о том, что будут делать видеоблогеры в случае блокировки в России YouTube, ответил представитель Объединения правообладателей Иван Ушаков, который заверил, что в стране есть и «другие площадки». Какие именно, он не уточнил.

В конце мая 21-летний депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов (член комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи) предложил создать при палате «Совет блогеров», который, как предполагалось, будет состоять из популярных личностей Рунета. По задумке инициаторов это должно было помочь российскому правительству общаться с населением, в первую очередь – с молодежью.