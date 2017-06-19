Роскомнадзор России потребует сведения о Telegram у создателя сети Павла Дурова

Глава Роскомнадзора России Александр Жаров заявил, что в течение недели потребует от создателя Telegram Павла Дурова предоставить информацию о мессенджере для внесения его в реестр организаторов распространения информации.

В середине мая в Роскомнадзоре сообщили, что если мессенджер не предоставит сведения, то его могут заблокировать.

До 2013 года Дуров возглавлял российскую социальную сеть «ВКонтакте». Telegram позиционируется как мессенджер с зашифрованной перепиской. Дуров неоднократно заявлял, что Telegram не предоставляет ключи шифрования к аккаунтам пользователей третьим лицам, в том числе властям различных стран.

Ранее Роскомнадзор за отказ регистрироваться в качестве организаторов распространения информации в России заблокировал сайты мессенджеров Line, BBM BlackBerry Messenger и Imo.

С 1 августа 2016 года на территории Крыма частично заблокировали сайт Крым.Реалии – проект Радiо Свобода. Доступ к сайту ограничили ряд интернет-провайдеров. В ОБСЕ, комментируя блокировку Крым.Реалии, выразили обеспокоенность нарушением прав пользователей на получение и распространение информации в Интернете путем блокирования доступа к информационным сайтам.