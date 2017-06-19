Российский адвокат одного из лидеров крымских татар Ахтема Чийгоза Николай Полозов считает «кощунством» предложение российского омбудсмена привезти его мать в СИЗО для встречи с его подзащитным. Об этом Полозов рассказал 19 июня в видеообращении в Фейсбуке.

«Сегодня мне позвонила уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина с поручением омбудсмена России Татьяны Москальковой и сообщила о том, что свидание может быть предоставлено при условии, если больную мать Ахтема Чийгоза привезут в Симферополь на машине скорой помощи. Сегодня же родственники сообщили, что представитель министерства иностранных дел России явился к месту жительства матери Ахтема Чийгоза с тем же предложением. Это решение такое же беспринципиальное, такое же кощунственное и не гуманное», – сказал Полозов.

По словам адвоката, транспортировать мать Чийгоза невозможно.

«Эти люди не понимают, что мать Ахтема Чийгоза в настоящее время не способна вставать с постели. Любая транспортировка может по сути убить ее», – сказал защитник.

Также Полозов обратился к омбудсмену Росии Татьяне Москальковой, главе совета по правам человека России Михаилу Федотову, управлению верховного комиссариата по правам человека ООН, ОБСЕ и Президенту Украины Петру Порошенко с требованием «немедленно вмешается в эту ситуацию».

15 июня подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма отказал в удовлетворении ходатайства защиты о встрече Ахтема Чийгоза, который около двух с половиной лет находится в СИЗО, с матерью, которая тяжело и неизлечимо больна.

Перед этим председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Украины Рефат Чубаров сообщил о болезни матери крымского политузника Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.