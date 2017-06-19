Отдых в Крыму дороже, чем в Сочи – эксперт

Отдых в аннексированном Крыму для россиян выходит дороже, чем в Сочи и других российских курортах. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал директор по внешним коммуникациям компании «Aviasales.ru» Янис Дзенис.

По его словам, несмотря на завышенную цену, отельный фонд полуострова намного хуже, чем, например, в Краснодарском крае.

«Глобально, в Крыму есть три-четыре гостиницы, в которых не страшно жить. Естественно, из региона ушли сетевые игроки, международные сети. И это очень влияет на путешественников. Когда ты живешь у бабы Зины и в каком-то, пусть и среднем, но отеле – есть разница», – считает эксперт.

При этом полуостров до сих пор остается популярным среди россиян, добавил Дзенис. По его мнению, лидерство у Крыма остается благодаря медийности, которую создает вокруг него российская власть.

«Мы увидели это впервые в 2014 году, когда Мария Шарапова, гуляющая по полуострову, прикасалась к каждому камню и говорила о том, как хорошо, что «Крым сейчас наш». И когда это происходит двадцать четыре часа на семь, из каждого утюга, то понятно, что нервы сдают. Особенно, когда дополнительно это поддерживается историей про некие субсидированные билеты, которые распространяются весьма странным путем. Люди голосуют рублем, и говорят – туда надо лететь, потому что там все классно», – объяснил он.

Кроме этого, Крым выбирают те российские туристы, которые не могут поехать отдыхать в другие страны по причине санкций, введенных против них, подчеркнул Дзенис.

«Кроме того, это валютный отдых. Для этого нужен загранпаспорт, много других условностей. Российский путешественник всех этих сложностей не любит. Ему нужно сразу сесть и полететь. Крым дает такую возможность. Тебе не надо оформлять документы, не нужно менять валюту. С Египтом и Турцией так не получится», – добавил эксперт.

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По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), спрос россиян на отдых в аннексированном Крыму по сравнению с 2016 годом упал на 30 процентов.

В 2015 – 2016 годах количество россиян, выезжающих на отдых за границу, сократилось вдвое – с 17 до 9 миллионов человек ежегодно. Причиной снижения выездного туризма назывался запрет на организованный отдых в Турции, прекращение полетов в Египет, а также резкое снижение курса рубля. Российские власти объявили, что будут уделять особое внимание развитию внутреннего туризма и проектам в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».