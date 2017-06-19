Джемилев: санкции должны сохраняться до полной деоккупации Крыма

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев выразил надежду, что Евросоюз будет продолжать последовательную политику в отношении Крыма и санкции будут действовать до его полной деоккупации.

«Санкции – это основное средство для деоккупации. Решение (Евросоюза – КР) очень мотивированно, потому что в Крыму усиливаются репрессии против граждан, которые сохраняют верность своему государству. Я надеюсь, что эти санкции будут сохраняться до полного освобождения Крыма от оккупантов», – сказал 19 июня в комментарии Крым.Реалии Мустафа Джемилев.

При этом он понадеялся, что санкции в отношении Крыма будут усиливаться.

На заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 июня в Люксембурге Совет Европейского союза продлил еще на год санкции в отношении аннексированного Россией Крыма. Решение согласовали послы Евросоюза 6 июня.

Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности приобретения там недвижимости, финансирования бизнеса и предоставления услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

В России осудили решение о продлении европейских санкций против Крыма. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль по-прежнему считает санкции в отношении России «нелегитимными».

Глава подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заур Смирнов считает, что крымчан не страшат западные санкции и их продолжительность.

Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.

Экономические санкции ЕС, под действие которых попадают российский банковский и энергетический сектор, скорее всего, будут рассмотрены на встрече лидеров ЕС в Брюсселе 22 июня. Дипломаты ЕС в беседе с Радио Свобода спрогнозировали, что эти меры будут продлены еще на шесть месяцев в конце июня.

Начиная с 2014 года, Запад в несколько этапов ввел в связи с дестабилизацией Украины и агрессией России против нее в Крыму, а затем на Донбассе несколько пакетов санкций. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц, а также лиц и учреждений из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежнего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.