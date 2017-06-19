Украинские дипломаты работают над созданием международного механизма по деоккупации Крыма, рассказывает директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

«Механизм деоккупации Крыма мы строим благодаря имеющимся инструментам на различных международных площадках. Вы помните в прошлом году была очень мощная резолюция Генассамблеи ООН по ситуации в области прав человека. Эта тема движется на площадке Совета Европы. Мы стремимся к тому, чтобы такой механизм был создан, хотя, конечно, сегодня у всех на устах переговоры в нормандском и Минском форматах для того, чтобы остановить кровавую войну, которую ведет Россия на Донбассе», – сказал Макеев в эфире Радио Свобода.

Он также отметил, что санкции остаются наиболее эффективным из имеющихся у украинских партнеров инструментов давления на Россию.

«Санкционная политика наряду с политикой изоляции и международного политического давления являются теми НЕ военными инстурментами, которые должны заставить Россию прекратить агрессию против Украины», – сказал Макеев.

В этом году представитель Украины при Евросоюзе Николай Точицкий заявлял, что пришло время разработать и запустить международный переговорный механизм для деоккупации Крыма.

В январе 2016 года президент Украины Петр Порошенко утверждал, что Украина предложит международный механизм для деоккупации полуострова, «оптимальным форматом которого является Женева плюс – при участии партнеров из Европы, США и, возможно, стран-подписантов Будапештского меморандума»

Сегодня Совет Европейского союза продолжил еще на год санкции в отношении аннексированного Россией Крыма. Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности приобретение там недвижимости, финансирование бизнеса и предоставления услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова.