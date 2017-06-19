В Балтии высоко оценили учения против возможной агрессии России

В странах Балтии высоко оценили учения НАТО, которые прошли на выходных у границы Литвы и Польши и имели целью подготовку к возможному противостоянию вероятной агрессии России в этом регионе, так называемом Сувалкском коридоре.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что эти учения дали «сильный сигнал о готовности и преданности НАТО защите безопасности в регионе».

«Стоя перед угрозами, мы уверены в себе, в наших союзниках и в возможностях коллективной обороны», – сказала она агентству «Франс-пресс».

Между тем в соседней Латвии ее президент Вейонис, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр обороны Канады Гарджит Садджан приняли участие в церемонии начала деятельности батальона из военнослужащих стран НАТО под руководством Канады. НАТО размещает четыре такие многонациональные батальоны, численностью примерно по тысяче военных, во всех трех странах Балтии и в Польше среди опасений, что Россия после агрессии против Украины может пойти и на агрессию в балтийском регионе.

Сувалкским коридором называют примерно стокилометровую полосу вдоль границы Литвы и Польши, для России он может стать удобным местом для прорыва и создания сухопутного пути между ее основной территорией и ее Калининградской областью – эксклавом, отделенным от остальной России территориями Литвы и Польши. Обучение под названием Iron Wolf («железный волк») с целью тренировки в защите этой территории от возможного нападения России прошли в субботу и воскресенье впервые в истории. В них приняли участие около полутора тысяч военных из Литвы, Польши, Хорватии, США и Великобритании.