На конференции ОБСЕ севастополец оспаривал факты ущемления свободы слова в Крыму

На конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», которая началась 19 июня в Вене, руководитель севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев, пытался опровергнуть факты ущемления свободы слова в Крыму и доказать, что в аннексированном Крыму нет проблем в этой сфере. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

По словам Горбачева, он ознакомился с публикациями украинских правозащитников, которые представлены для участников конференции, и не согласен с их утверждениями.

«Я специально приехал из Севастополя. Я думаю, у вас тут представители Севастополя бывают крайне редко… Я ответственно заявляю, как глава Союза журналистов Севастополя, что ни один журналист не погиб, никого не похищают и, если вы в этом сомневаетесь, то можем после этой дискуссии поговорить в кулуарах, и я могу вам предоставить соответствующую документацию», – заявил Горбачев.

При этомсевастополец отметил трудности получения виз в страны Европы для жителей аннексированного Крыма, назвав это ограничением «права на передвижение» и поблагодарил «соответствующие структуры ОБСЕ и Австрии» за помощь в получении визы.

Также Горбачев пригласил присутствующих посетить аннексированный Севастополь, чтобы они могли «на месте убедиться, как мы живем, чем занимаемся».

Спикер украинского МИД Марьяна Беца в комментарии Крым.Реалии сообщила, что украинское внешнеполитическое ведомство намерено уточнить информацию у представителей ОБСЕ, как житель аннексированного Севастополя Сергей Горбачев получил визу на въезд в Австрию и как его зарегистрировали организаторы конференции.

Сергей Горбачев – военный пенсионер, бывший сотрудник газеты Черноморского Флота России «Флаг Родины», капитан 1 ранга запаса.

Конференция ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», проходит в Вене 19-20 июня. Внимание участников, помимо прочего, сосредоточено на российской пропаганде в контексте конфликта в Украине, свободе СМИ и безопасности журналистов.