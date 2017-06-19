Мининформ Украины предложил закрыть доступ к 20 сайтам, в том числе крымским

Министерство информационной политики (МИП) Украины опубликовало список сайтов, которые предлагает запретить на территории Украины. Всего в перечне насчитывается 20 сайтов, в частности news-front.info, rusvesna.su, antifashist.com, antimaydan.info, 1tvcrimea.ru.

Среди причин к блокированию указано разжигание межнациональной и межэтнической розни, призывы к свержению конституционного строя и посягательство на нарушение территориальной целостности Украины.

По данным министерства, этот перечень рассмотрен экспертным советом при МИП и передан Службе безопасности Украины.

В мае президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, предусматривающей применение новых санкций против российских физических и юридических лиц. В списке 468 юридических лиц – в частности, сервисы «Яндекс», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», сайты Mail.Ru Group. Согласно указу, интернет-провайдеры обязаны заблокировать доступ к этим интернет-ресурсам.