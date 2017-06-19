Строительство новых дорожных развязок в Симферополе остается в планах – «нет средств»

Бюджет аннексированного Симферополя, по сравнению с прошлым годом, сократился на семьсот миллионов рублей (около 12 миллионов долларов). В том числе из-за этого строительство новых дорожных развязок в городе остается в планах. Об этом в ходе круглого стола «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) заявил руководитель департамента городского хозяйства подконтрольной Кремлю администрации Симферополя Юрий Тимонов, сообщает «Крымское информационное агентство».

«Мы планировали сделать в Симферополе развязку около улицы Куйбышева. Также хотелось сделать развязку в районе улицы Шмидта, с выходом на Грибоедова. Планов по улучшении ситуаций на дорогах было достаточно. К сожалению, все так и осталось в планах. На сегодняшний момент в ряде районов есть частная застройка, которую невозможно снести. Где-то уже и не хватает средств. В прошлом году городской бюджет составлял 900 миллионов. В этом году всего лишь 200 миллионов», – сказал Тимонов.

В январе подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с нынешним министром транспорта Крыма Анатолием Волковым выразил свое недовольство состоянием крымских дорог и работой ведомства в прошлом году.

В Минтрансе же отметили, что главной проблемой в 2016 году для крымских дорог стала «долгосрочная программа на проведение капремонта и реконструкции», в этом году, по сообщению профильного министра, разработали новый подход.

Уборку дорог также назвали «отвратительной», при этом напомнили, что в текущем году «Крымавтодору» на поддержание дорог в должном состоянии выделено 1,9 млрд рублей.