Жители поселка Черноморское жалуются на дым от пожара на полигоне отходов

Жители поселка Черноморское сообщают о пожаре на полигоне твердых коммунальных отходов (ТКО), едкий дым накрыл населенный пункт. В подконтрольной Кремлю администрации района сообщили, что возгорание локализовано в пределах полигона, однако опасения ухудшения ситуации есть, сообщает «Крыминформ».

«Возгорание на полигоне произошло сегодня утром. Выполняется его тушение. Все противопожарные мероприятия мы выполнили. Это касается опашки территории вокруг полигона и обработки для недопущения распространения огня. Горит внутри полигона. Нам оказывают помощь структурные подразделения МЧС, привлекли для помощи всех, кого было необходимо», – описала ситуацию глава российской администрации Черноморского района Людмила Глушко.

По ее словам, огонь не представляет угрозы для жителей поселка, чего нельзя сказать о дыме.

«Угрозы для населения огонь не представляет. Кроме одной проблемы – задымления, сила которого меняется от направления ветра. Сначала дым шел мимо поселка, сейчас прямо на поселок. Это вызывает опасения. Нас беспокоит, что впереди еще ночь», – подчеркнула Глушко.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.