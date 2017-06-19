Четырех моряков не пустили на материковую Украину за посещение Крыма – пограничники

Херсонские пограничники не пропустили на материковую часть Украины и запретили въезд в страну четверым сирийским морякам за незаконные заходы в закрытые порты аннексированного Крыма. Кроме того в Украину не пропустили моряка из Иордании, предъявившего поддельный паспорт. Об этом рассказал пресс-секретарь Херсонского пограничного отряда Иван Шевцов, сообщает «Центр журналистских расследований».

Троих сирийцев выявили на пункте пропуска морского сообщения «Херсонский морской торговый порт», четвертого – на пункте контроля «Океан». Как выяснилось, в течение 2015-2016 года они на другом судне заходили на территорию аннексированного Россией Крыма через закрытые пункты пропуска «Севастополь» и «Феодосия».

«Такие ситуации часто случаются, мы их выявляем, не пропускаем на территорию Украины и запрещаем въезд в Украину на три года. Мы своим решением проставляем в паспорт штамп про запрет въезда, данных людей вносят в базу данных и при появлении их в любом пункте пропуска Украины, срабатывает база данных и высвечивается что данным гражданам запрещено въезд на территорию Украины», – сказал Иван Шевцов.

Кроме того, пограничниками был выявлен гражданин Иордании с подделанным паспортом, его также не пустили на территорию Украины.

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.