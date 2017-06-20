Из-за массовых мероприятий в Симферополе ограничат движение транспорта

В связи с проведением мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби – дню начала Второй мировой войны 22 июня в Симферополе будет временно перекрыто движение автотранспорта.

В подконтрольной Кремлю администрации города просят симферопольцев воздержаться от поездок на личном автотранспорте с 07:00 до 11:00 по улице Павленко (от Т-образного перекрестка с проспектом Александра Невского) в сторону парка имени Гагарина.

«Водителям рекомендуется быть внимательными и выбирать пути объезда заранее, а также не парковать автомобили на указанных улицах», – сказано в сообщении.

Мероприятия пройдут в парке имени Гагарина у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата.