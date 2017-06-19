Новую схему транспортного движения в Севастополе представил директор подконтрольного Кремлю департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов 19 июня. В частности предполагается ограничение движения транспорта в Артбухте и на прилегающих улицах.

«Предлагается создать единую пешеходную зону от морского вокзала до площади 300-летия Российского флота, для этого предлагается закрытие движения транспорта с 6:30 утра до 1:30 ночи на улице Маяковского – Сенявина. Ограничение стоянки и остановки по улице Одесская, Крепостной переулок до Капитанской и улице Айвазовского», – уточнил Титов.

Согласно плану, на площади останется парковка для 20 туристических автобусов, а также 27 легковых автомобилей, ожидающих паром.

Титов уточнил, что ограничения не коснутся жителей упомянутых улиц, которые, в свою очередь, должны будут предъявить документ, подтверждающий место проживания или договор аренды жилья.

Он добавил, что движение грузового транспорта на этом участке будет открыто с 01:30 до 6:00.

Изменится схема движения также в районе рынка «Чайка», в частности, по улице Частника организуют двустороннее движение.

Кроме того, изменение дорожной разметки предполагается в районе площади Ушакова, на пересечении проспекта Генерала Острякова и улицы Олега Кошевого, улицы Котовского, Вокзальной и Охотской.

Временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников отметил, что менять движение по участкам необходимо «постепенно по мере детальной проработки схемы, с согласия жителей города, общественности».

После российской аннексии Крыма, в Севастополе не раз вносили изменения в схему движения автотранспорта, большинство инициатив нынешнего правительства было встречено непониманием и протестами со стороны жителей города.