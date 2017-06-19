Россия: в Альметьевске задержан организатор митинга 12 июня

В Альметьевске (Республика Татарстан Российская Федерация) задержан организатор антикоррупционного митинга 12 июня Сергей Андреев. В понедельник полицейские взломали дверь в квартиру активиста и увезли его в неизвестном направлении, сообщает «ОВД-Инфо».

Активист Максим Марков рассказал, что ранее Андреев не явился на заседание суда по делу о несогласованном митинге.

На акции в Альметьевске были задержаны четыре человека, включая Сергея Андреева и его супругу. На них были оформлены административные протоколы о нарушении правил проведения публичных мероприятий.

12 июня в десятках городов России прошли антикоррупционные акции протеста. Были задержаны около полутора тысяч человек. Многим из них вынесены административные приговоры.

В Санкт-Петербурге были задержаны более 600 человек. Городские суды зарегистрировали 546 материалов на задержанных. Их обвиняют в участии в несогласованном митинге и неповиновении полиции.