Первый рейс лайнера «Князь Владимир» завершился с загрузкой менее 50 процентов

Первый рейс круизного лайнера «Князь Владимир» завершился 18 июня. Почти 400 человек стали первыми пассажирами теплохода, что составило менее 50 процентов загрузки судна, сообщает 19 июня «Росморпорт».

«Для удобства пассажирам предоставлена возможность начинать и заканчивать круиз помимо Сочи во всех города маршрута. Данное предложение оказалось востребованным у многих туристов», – сказано в сообщении.

Круизный лайнер «Князь Владимир» 11 июня отправился из Сочи в свой первый пассажирский рейс вдоль черноморского побережья.

Круиз собираются сделать еженедельным, выход судна из Сочи планируется каждое воскресенье. «Князь Владимир» стал первым за три года круизным лайнером, который прибыл на аннексированный полуостров.

Пассажиров и обслуживающий персонал судна внесли в базу данных сайта «Миротворец».

В июне 2014 года Украина закрыла для судоходства морские порты на территории оккупированного Крыма: в Евпатории, Керчи, Севастополе, Феодосии, Ялте, а также информировала об этом международные организации.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.