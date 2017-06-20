В США подтвердили, что Трамп коротко примет участие во встрече Порошенко и Пенса

В США Белый дом обнародовал предварительный распорядок президента Дональда Трампа на вторник, 20 июня, из которого следует, что вице-президент Майк Пенс и президент Украины Петр Порошенко зайдут к нему на короткое время.

Как говорится в плане, который обозначен как «только для планировочных нужд, не для сообщений», утром Дональд Трамп встретится с советником по национальной безопасности Гербертом Раймондом МакМастером, на которую к ним «заедут» (drop-in) Майк Пенс и Петр Порошенко. Это должно произойти в 11 часов по вашингтонскому времени (в 18:00 по Киеву).

Полноценные переговоры, таким образом, не состоятся.

За несколько часов до этого представитель Белого дома подтверждал лишь встречу Пенса и Порошенко, заявив, что, если планы Трампа изменятся, о них сообщат отдельно.

Там время Петр Порошенко уже прибыл в США с рабочим визитом и встретился вечером в понедельник по вашингтонскому времени с представителями украинской диаспоры у памятника жертвам украинского Голодомора в Вашингтоне.

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По сообщениям, во вторник он должен встретиться, кроме вице-президента и президента США, также и с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном.

Сам Порошенко заявил украинскому обществу, что это, по его словам, является свидетельством «фантастической поддержки» Украины в США. «И очень важно, что моя встреча в Белом доме будет раньше, чем встреча (президента России Владимира – КР) Путина. Это необходимо для того, чтобы все были вооружены информацией и никому не оставить ни одного шанса на несправедливость», – заявил он.

Встреча президентов США и Украины, хоть и в ограниченном формате, таким образом, состоится до первой встречи американского руководителя и президента России Владимира Путина, которая планируется на начало следующего месяца на полях многосторонней международной встречи «Группы двадцати» в Германии.