Умер американский студент, который в коме вернулся из КНДР

Американский студент, который был освобожден после более чем годичного пребывания в тюрьме в Северной Корее и вернулся домой в коме, скончался, сообщили 19 июня его родные.

«К сожалению, ужасное жестокое обращение, которому наш сын подвергся в руках северокорейцев, не могло иметь другого результата, кроме печального», – говорится в заявлении родителей Отто Вормбиера.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования близким умершего

«Судьба, которая выпала Отто, углубляет решимость моей администрации предотвратить подобные трагедии, происходящие с невинными людьми в руках режима, отвергающего главенство закона и элементарную человеческую порядочность», – заявил Трамп.

Ожидается, что гибель Отто Вормбиера станет темой переговоров американских и китайских министров обороны и иностранных дел, которые встретятся в Вашингтоне через два дня. США хотят с помощью Китая узнать, что случилось с Отто Вормбиером, когда он находился под стражей в КНДР.

Почему 22-летний мужчина впал в кому вскоре после суда с приговором о 15 лет каторги за «подрывную деятельность», неизвестно. Американские врачи опровергли официальную версию КНДР о том, что Вормбиер впал в кому, заразившись ботулизмом.

Отто Вормбиер, студент из университета Вирджинии, был задержан в январе 2016 года в ходе своей поездки в Северную Корею после того, как он, как утверждает Пхеньян, снял со стены в гостинице политический плакат. 13 мая парень вернулся в США в состоянии комы.