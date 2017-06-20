Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
1 Новость часа
Новости

Аксенов считает, что последствия западных санкций для Крыма «ничтожны»

Сергей Аксенов, архивное фото

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал продление «крымского пакета» санкций ЕС «позором Европы и проявлением тоталитарного мышления» и заявил, что их последствия для полуострова «ничтожны». Об этом Аксенов написал в Фейсбуке.

«Она (политика ЕС – КР) вредит всем и, в конечном счете, ведет к хаосу в международных отношениях. Если говорить о реальных экономических последствиях санкций для нашего полуострова, то они ничтожны. Серьезных иностранных инвестиций в Крыму не было и в период украинской аннексии. Поэтому ограничения, введенные после воссоединения с Россией (аннексии Крыма Россией – КР), мало что меняют», – написал Аксенов.

При этом Аксенов призвал европейцев «не верить мифам» и позвал их в аннексированный Крым.

На заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 июня в Люксембурге Совет Европейского союза продлил еще на год санкции в отношении аннексированного Россией Крыма. Решение согласовали послы Евросоюза 6 июня.

Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности приобретения там недвижимости, финансирования бизнеса и предоставления услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

В России осудили решение о продлении европейских санкций против Крыма. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль по-прежнему считает санкции в отношении России «нелегитимными».

Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.

Экономические санкции ЕС, под действие которых попадают российский банковский и энергетический сектор, скорее всего, будут рассмотрены на встрече лидеров ЕС в Брюсселе 22 июня. Дипломаты ЕС в беседе с Радио Свобода спрогнозировали, что эти меры будут продлены еще на шесть месяцев в конце июня.

Начиная с 2014 года, Запад в несколько этапов ввел в связи с дестабилизацией Украины и агрессией России против нее в Крыму, а затем на Донбассе несколько пакетов санкций. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц, а также лиц и учреждений из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежнего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG