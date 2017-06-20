Аксенов считает, что последствия западных санкций для Крыма «ничтожны»

Подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов назвал продление «крымского пакета» санкций ЕС «позором Европы и проявлением тоталитарного мышления» и заявил, что их последствия для полуострова «ничтожны». Об этом Аксенов написал в Фейсбуке.

«Она (политика ЕС – КР) вредит всем и, в конечном счете, ведет к хаосу в международных отношениях. Если говорить о реальных экономических последствиях санкций для нашего полуострова, то они ничтожны. Серьезных иностранных инвестиций в Крыму не было и в период украинской аннексии. Поэтому ограничения, введенные после воссоединения с Россией (аннексии Крыма Россией – КР), мало что меняют», – написал Аксенов.

При этом Аксенов призвал европейцев «не верить мифам» и позвал их в аннексированный Крым.

На заседании министров иностранных дел стран ЕС 19 июня в Люксембурге Совет Европейского союза продлил еще на год санкции в отношении аннексированного Россией Крыма. Решение согласовали послы Евросоюза 6 июня.

Ограничения предусматривают запрет на импорт в ЕС любых крымских товаров, запрет европейских инвестиций в Крым, в частности приобретения там недвижимости, финансирования бизнеса и предоставления услуг. Европейским судам также запрещен вход в крымские порты за исключением экстренных ситуаций.

В России осудили решение о продлении европейских санкций против Крыма. Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль по-прежнему считает санкции в отношении России «нелегитимными».

Санкции были введены в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли.

Экономические санкции ЕС, под действие которых попадают российский банковский и энергетический сектор, скорее всего, будут рассмотрены на встрече лидеров ЕС в Брюсселе 22 июня. Дипломаты ЕС в беседе с Радио Свобода спрогнозировали, что эти меры будут продлены еще на шесть месяцев в конце июня.

Начиная с 2014 года, Запад в несколько этапов ввел в связи с дестабилизацией Украины и агрессией России против нее в Крыму, а затем на Донбассе несколько пакетов санкций. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц, а также лиц и учреждений из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежнего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.