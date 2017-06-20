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Россия: в Карелии перевернулась лодка с детьми, продолжаются поиски

Продолжаются поисково-спасательные работы на Ладожском озере, Карелия, Россия, 20 июня 2017 года

Российские спасатели продолжают во вторник, 20 июня, поиски подростков, лодка с которыми перевернулась вечером 19 июня на Ладожском озере в Карелии.

Российские СМИ сообщают, что спасательные службы ищут трех молодых людей из пяти, которые были в лодке. По предварительным данным, двоим удалось спастись.

Сейчас на месте, где ориентировочно была молодежь в возрасте 15-17 лет, работают водолазы.

В прошлом году в июне в Карелии на Сямозере также перекинулись лодки с детьми, отдыхавшими в лагере «Парк-отель Сямозеро». В результате погибли 14 человек, 12 – дети. Лагерь был закрыт, а его руководство арестовали.

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