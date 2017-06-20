На борьбу с амброзией в Симферополе потратят миллионы

До конца текущей недели в Симферополе начнут работы по удалению амброзии. На проведение этих и некоторых других работ предприятию «Горзеленхоз» из городского бюджета выделили субсидию в размере 5 миллионов рублей (более 2 млн грн – КР). Об этом на оперативно-хозяйственном совещании сообщил подконтрольный Кремлю заместитель главы администрации Симферополя Кирилл Скороходов.

«Основное внимание будет уделено центральным городским улицам и детским площадкам», – сказано в сообщении.

В апреле на территории аннексированного Крыма вводили карантинный фитосанитарный режим из-за амброзии полынностистной.

Амброзия – сорное растение, ее пыльца вызывает сенную лихорадку. Амброзия полыннолистная – один из наиболее опасных сорняков-аллергенов, распространенная на территории Крыма и некоторых других регионах Украины, а также Краснодарского края соседней России.