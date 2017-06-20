Порошенко поручил разработать законопроект о получении пенсий жителям Крыма

Президент Украины Петр Порошенко поручил украинскому правительству разработать законопроект, который даст возможность жителям аннексированного Крыма и отдельных районов Донбасса получать пенсионные выплаты. Об этом 20 июня сообщила представитель президента в парламенте Ирина Луценко на брифинге в Киеве, сообщает «УНН».

«Президентом отдельно предложено разработать рамочный закон, и рабочая группа уже создана в Кабинете министров на базе министерства социальной политики, закон, который бы дал ответ, как будут начислять пенсии для людей, которые живут в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, как начислять и выплачивать пенсии для людей, проживающих в оккупированном Крыму, как будет начислять им стаж, который необходим для того, чтобы выйти на пенсию и получать соответствующее пенсионное обеспечение», – сказала Луценко.

В пятницу, 9 июня, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что для получения пенсии на материковой Украине жители аннексированного Россией Крыма должны платить взносы в пенсионный фонд Украины.

С марта 2014 года Российская Федерация объявила крымчан своими гражданами, расчет пенсий определили в следующем порядке: украинское пособие пересчитали с гривен на рубли по курсу 3,8 и постепенно увеличивали в 2 раза. Таким образом, крымские пенсионеры получали больше пенсионеров, проживающих на материковой части Украины. С 2015 года в Крыму пенсии начисляют по российским законам. В результате у новых пенсионеров выплаты уменьшаются.

Тем, кто отказался от российского гражданства, но продолжает жить на полуострове, начинают сокращать выплаты. В этом году крымчанам преклонного возраста, так и не получившим российские паспорта, перестают выплачивать пенсии.