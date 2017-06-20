Руководителя предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» Леонида Хотулева уволили по итогам прошедшего отопительного сезона, сообщает провластный сайт «Крыминформ» со ссылкой на подконтрольного Кремлю министра жилищно-коммунального хозяйства аннексированного Крыма Сергея Карпова.

«Решение принято об увольнении. По итогам отопительного сезона он уволен», – сказал Карпов 20 июня на заседании российского правительства полуострова.

Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что смена руководителя произошла после вмешательства общественной палаты Крыма. «Там образовалась «устойчивая группа», которая руководила предприятием. Непонятно, в чьих целях и по чьему заданию», – отметил он.

В пресс-службе МинЖКХ сообщили, что сейчас обязанности руководителя «Крымтеплокоммунэнерго» исполняет замдиректора предприятия Сергей Куликов.

Ранее Аксенов анонсировал увольнение Хотулева в связи со срывами, произошедшими в ходе отопительного сезона.

В течение отопительного периода в 2016-2017 годах в Крыму из-за неисправностей часто случались прорывы теплотрасс, что приводило к отключению отопления в жилых домах.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».