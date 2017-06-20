Глава НСЖУ в Вене призвал мир поддержать журналистов Семену, Сущенко и Асеева

На конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности» в Вене 20 июня на заседании «Безопасность журналистов и безнаказанность за преступления против них» глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал представителей международного сообщества, дипломатов, правозащитников поддержать исчезнувшего донецкого журналиста Станислава Асеева, который писал под псевдонимом Станислав Васин, а также проявить солидарность с украинскими журналистами, которых удерживают в аннексированном Крыму и соседней России – Николаем Семеной и Романом Сущенко.

Томиленко призвал к солидарности участников конференции ОБСЕ и отметил необходимость способствовать освобождению Семены и Сущенко, которые «стали символами свободы».

Также он напомнил о случаях, когда преступления против журналистов в Украине не были расследованы и виновные не понесли наказания.

Среди других выступающих – глава Хорватской ассоциации журналистов Саша Лекович, представитель турецкой организации «Репортеры без границ» Эрол Ондероглу, профессор журналистики Джон Оуэн из Великобритании и исполнительный директор Международного института прессы Барбара Трионфи. Участники обсуждения отметили, что во многих странах общество сталкивается с фактами насилия в отношении журналистов, включая убийства, нападения, запугивание.

Конференция ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», проходит в Вене 19-20 июня. Внимание участников, помимо прочего, сосредоточено на российской пропаганде в контексте конфликта в Украине, свободе СМИ и безопасности журналистов.