Подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма рассчитывают ликвидировать «пробелы» в бесшовном покрытии мобильной связи до конца сентября 2017 года. Об этом 20 июня сообщил российский министр внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский.

«Остаются некоторые проблемные вопросы. В частности, не в полном объеме обеспечено бесшовное покрытие связью трассы «Ялта – Севастополь». Сейчас в рамках инвестиционного соглашения проходит модернизация связи. Полное завершение работ по ликвидации пробелов в бесшовном покрытии планируется к концу сентября текущего года», – цитирует Полонского пресс-служба российского правительства Крыма.

По его словам, необходимое оборудование уже закупили. До конца месяца будут решены вопросы с правоустанавливающими документами, после чего оператор приступит к выполнению работ.

Назначенный Кремлем глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов ранее признал, что на полуострове есть проблемы с интернет-связью.

В Крыму после аннексии с 2014 года работает под брендом WinMobile оператор «К-Телеком», в 2016 году на полуострове запустили «Крымтелеком». В Севастополе начал функционировать «Севмобайл». Жители полуострова периодически жалуются на нестабильную связь.