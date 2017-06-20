Россия с 1 июня по 12 июля этого года и с 25 мая по 25 июля 2018 года ввела норму об обязательной регистрации иностранцев, сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

«Российская Федерация ввела обязательную норму о постановке на учет иностранцев, прибывающих на территорию городов Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи в период с 1 июня по 12 июля 2017 года во время проведения Кубка конфедераций-2017, в течение одних суток с момента их прибытия. Эта норма будет действовать также при проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу в 2018 году», – говорится в сообщении департамента в Фейсбуке.

В связи с этим МИД призывает граждан Украины, которые планируют поездки в России в указанный период 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года – в города Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи, зарегистрироваться в течение суток по месту прибытия в соответствующих территориальных органах Министерства внутренних дел России.

Ранее Министерство иностранных дел Украины неоднократно рекомендовало гражданам Украины воздержаться от посещения России, заявляя об увеличении числа провокаций со стороны российских силовых структур в отношении украинцев и безосновательных задержаниях граждан Украины.