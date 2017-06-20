ЕСПЧ признал дискриминационным российский закон о «гей-пропаганде»

Европейский суд по правам человека признал дискриминационным российский закон «о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте суда 20 июня.

С жалобой в ЕСПЧ обратились ЛГБТ-активисты Николай Баев, Алексей Киселев и основатель сообщества GayRussia Николай Алексеев. Каждого из них с 2009 по 2012 год в России привлекали к ответственности, обвиняя в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений». Заявители утверждали, что закон нарушил их право на свободу выражения взглядов.

Согласно решению ЕСПЧ, Россия должна выплатить трем заявителям совокупно более 49 тысяч евро, в том числе компенсации за причинение морального вреда, а также возместить судебные издержки.

«Фактически, принимая подобные законы, власть усиливает стигматизацию и предрассудки и поощряет гомофобию, несовместимую с ценностями демократического общества», – говорится в решении.

Закон о «запрете пропаганды гомосексуализма» среди подростков в России приняли летом 2013 года. Он предусматривает штраф до 5 тысяч рублей, а если «пропаганда» велась в интернете – до 100 тысяч рублей. С 2014 по 2016 годы по этому закону в России оштрафовали 14 человек.