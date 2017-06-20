Крымская журналистка в Вене: крымчане живут в мире пропаганды и манипуляций

На конференции ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности» в Вене 20 июня крымская журналистка, переселенец, секретарь НСЖУ Елена Юрченко рассказал о притеснении свободы слова, гонениях на работников СМИ в аннексированном Крыму и призвала мир обратить на это внимание.

По ее словам, в Крыму насилие над журналистами проходит в масштабах целого полуострова.

«Российская власть в оккупированном Крыму создала условия, при которых работу независимых СМИ сделали невозможной. Отдельных журналистов и целые редакции «выдавливали» из Крыма. Всего из Крыма были вынуждены уехать 11 редакций. Сотни журналистов стали переселенцами. Те, кто не могут покинуть Крым, уходят из профессии, и это большая трагедия, когда ты не можешь заниматься любимым делом. Против украинских журналистов незаконно открывают уголовные дела в России и в аннексированном Крыму», – отметила журналистка в своем заявлении.

Она отдельно обратила внимание на примеры преследуемого в Крыму журналиста Николая Семены, фигуранта «дела украинских диверсантов» Дмитрия Штыбликова, крымской журналистки Анны Андриевской, которая была вынуждена покинуть полуостров, и других.

«Мы можем наблюдать в Крыму общество, которое существует 3 года в ситуации, когда независимым журналистам опасно работать и люди живут в мире пропаганды и манипуляций. Крымчанам говорят, что Украины как государства не существует. Что в Европе – крах цивилизации из-за беженцев, терактов и сексуальной распущенности. Что Россия является процветающей страной с развитой экономикой, сильным лидером и самой сильной армией в мире, которая защищает Россию от НАТО, США, и других многочисленных врагов. Я призываю вас обратить на это внимание», – добавила Елена Юрченко.

Конференция ОБСЕ «Свобода СМИ в условиях нестабильности», проходит в Вене 19-20 июня. Внимание участников, помимо прочего, сосредоточено на российской пропаганде в контексте конфликта в Украине, свободе СМИ и безопасности журналистов.