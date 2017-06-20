Решение российских властей выплатить компенсации собственникам имущества в аннексированном Крыму, которое было объявлено «национализированным» – фейк. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал юрист-международник Борис Бабин. По его мнению, Россия испугалась процессов в Европейском суде по правам человека, в который подали иски многие собственники крымского имущества.

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«Для того, чтобы смягчить международный удар, Россия принимает какие-то фейковые документы. Чтобы показать, что она что-то отдает. И все заявления так называемых российских и крымских адвокатов тоже делаются в рамках этого общего оркестра. На самом деле, никто никому ничего отдавать не будет. Будет несколько показательных возвращений какого-нибудь ларька под камеры. На этом все закончится», – уверен эксперт.

Реальные шансы получить компенсацию за отобранное имущество в Крыму очень малы, также считает крымский юрист Жан Запрута.

«Конституционный суд Российской Федерации в 2016 году внес определение, в котором указал, что применение крымского закона 38 ЗРК («Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым» – КР) в отношении частного имущества является нарушением Конституции Российской Федерации. Но, к сожалению, суды на это определение внимания никакого не обращают. Абсолютно очевидно, что есть установка выносить решения в пользу Государственного Совета (подконтрольного Кремлю крымского парламента – КР). Соответственно, такие решения и выносятся», – объяснил юрист.

Так называемая российская «национализация» на полуострове длилась до марта 2015-го года. По данным издания Форбс, российские власти экспроприировали на полуострове имущество около 480 предприятий и организаций. По данным New York Times, общая стоимость этой собственности составляет более миллиарда долларов.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».